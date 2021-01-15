منظمات إنسانية تطالب بإجلاء فوري للمهاجرين غير الشرعيين من ليبيا إلى إيطاليا

طالبت منظمات إنسانية وزيرة داخلية إيطاليا “لوسيانا لامورغيس” بالسماح للجمعيات الخيرية التابعة للكنائس بتسيير 5 رحلات جوية فورية، لإجلاء المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا إلى إيطاليا.

جاء ذلك في رسالة وجهها عدة منظمات إنسانية إلى لامورغيس بشأن أوضاع المهاجرين غير الشرعيين الصعبة في الأراضي الليبية.

وأوضحت الرسالة التي وقعت عليها 16 منظمة إنسانية، أن من بين أبرز المنظمات الموقعة على هذه الرسالة “ميديترينا سيفنغ هيومانز” و”ألارم فون” وباواب إكسبيرينس”، فضلًا عن 20 من المدافعين عن حقوق المهاجرين غير الشرعيين.

وطالبت الرسالة بمنح الإذن على الفور لتنظيم الرحلات الـ 5 للإجلاء العاجل، التي تمثل ممرات إنسانية من قبل اتحاد الكنائس الإنجيلية في إيطاليا وطائفة “فالدينسيان” وجماعة “سانت إيغيديو”.

ومن جانبها أكدت الوزيرة الإيطالية أنها عاكفة على مشروع لتنفيذ 5 رحلات إجلاء جوية من ليبيا إلى إيطاليا خلال 6 أشهر.

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