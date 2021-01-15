ليبيا
دخول سفن تجارية محملة ببضائع وسلع متنوعة إلى ميناء طبرق
بوابة إفريقيا الإخبارية/ طبرق |
15 January, 2021
أعلنت إدارة ميناء طبرق البحري، اليوم الجمعة، عن دخول عدد من السفن التجارية المحملة ببضائع وسلع متنوعة، بحسب البيانات الصادرة عن إدارة الميناء.
ووفقا لبيانات حديثة نشرتها إدارة الميناء فإن السفينة “كليبر اغينا” التابعة للوكيل الملاحي شركة فروة، وأفرغت حمولتها من الأخشاب والأنابيب المُقدّرة بنحو 5700 قطعة.
واستقبل الرصيف التجاري 14 باخرة حاويات “ماكس” التابعة للوكيل الملاحي “شركة طرابلس”، وعلى متنها نحو 120 حاوية مُحمّلة بسلع مختلفة.
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