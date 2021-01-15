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القابضة للطيران تكشف لـ 218 حقيقة تغيير سعر وقود الطيران

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد مصدر مسؤول يعمل في الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة في تصريح خاص لـ 218 اليوم الجمعة، استمرار حصول شركات الطيران في ليبيا على وقود الطيران بالسعر السابق من شركة البريقة دون أي زيادة، بعكس ما تداوله بعض المختصين في قطاع الطيران الليبي على مواقع التواصل.

وقال المصدر ذاته إن القابضة حريصة على الاستمرار في الحصول على سعر وقود الطيران بالسعر المثبت حاليا؛ لضمان استقرار أسعار التذاكر وعدم زيادتها على المواطنين.

وكانت شركات الطيران قد أعلنت خلال الفترة الماضية عن زيادة أسعار التذاكر عقب إقرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي تعديل سعر الصرف الجديد عند 4.48 دنانير للدولار.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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