السلاك: السلطة التنفيذية الموحدة ضرورة للوصول إلى الانتخابات

قال محمد السلاك المتحدث السابق باسم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، إن ثمة فرصة للحل، إلا أن بعض الشخصيات تعيق العملية نسبياً، لافتاً إلى أن السلطة التنفيذية الموحدة باتت ضرورة للوصول إلى الانتخابات المحددة نهاية العام الجاري.

واعتبر السلاك، أن المشهد يوحي بسيناريوهات بديلة حال عدم توافق اللجنة السياسية، خاصة إذا لم تحدث تفاهمات بين الجانب العسكري والحكومتين في الشرق والغرب حول بعض النقاط، مؤكداً أن السير نحو الانتخابات قد يكون الهدف الأسمى الذي يتم العمل من أجله.

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