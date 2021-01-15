ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ اجدابيا |

15 January, 2021

انتشل فريق الطوارئ بالهلال الأحمر فرع اجدابيا اليوم الجمعة، 3 جثث متحللة مجهولة الهوية، داخل عمارات الشركة الصينية بمدينة اجدابيا.

وقد تحرّكت فريق الطوارئ بالهلال الأحمر ،بعد بلاغ من مديرية الأمن بالعثور على مقبرة جماعية، بعد محاولة نبشها من الحيوانات الضالة ،فيما ذكرت مديرية الأمن ،أن أول جثتين عثر عليهما داخل جرف رملي، فيما عثر على الجثة الأخرى بعد مسح المنطقة، وجميعها مكبلة الأيدي ومعصوبة العيون.