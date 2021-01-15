الشلماني: “الكاف” سيدرس احتضان الملاعب الليبية للمنافسات القارية

أكد رئيس الاتحاد الليبي وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني، أن “الكاف وافق على تشكيل لجنة لزيارة ليبيا بشكل عاجل لدراسة أوضاع الملاعب والمرافق الرياضية وما يتعلق باستضافة المنافسات وعودة فتح الملاعب الليبية لاحتضان المنافسات القاريّة ورفع الحظر لتتمكن المنتخبات الوطنية والفرق من اللعب على ملاعبها.
وقال الشلماني في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″،: “الكرة الآن في ملعبنا كليبيين، والحكومة (الوفاق) عبر هيئة الشباب والرياضة والمنشآت الرياضية في موقع المسؤولية عن نجاح الملف، وكان من ضمن الحاضرين للاجتماع السويسري جياني إنفانتينو رئيس الفيفا”.
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