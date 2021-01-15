الشلماني: “الكاف” سيدرس احتضان الملاعب الليبية للمنافسات القارية

أكد رئيس الاتحاد الليبي وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني، أن “الكاف وافق على تشكيل لجنة لزيارة ليبيا بشكل عاجل لدراسة أوضاع الملاعب والمرافق الرياضية وما يتعلق باستضافة المنافسات وعودة فتح الملاعب الليبية لاحتضان المنافسات القاريّة ورفع الحظر لتتمكن المنتخبات الوطنية والفرق من اللعب على ملاعبها.

وقال الشلماني في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″،: “الكرة الآن في ملعبنا كليبيين، والحكومة (الوفاق) عبر هيئة الشباب والرياضة والمنشآت الرياضية في موقع المسؤولية عن نجاح الملف، وكان من ضمن الحاضرين للاجتماع السويسري جياني إنفانتينو رئيس الفيفا”.