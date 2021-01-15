اختتام الامتحانات النهائية للسنة الثالثة بمعهد النفط للتأهيل والتديب

أعلن معهد النفط للتأهيل والتدريب، عن اختتام الامتحانات النهائية للسنة الثالثة من جميع التخصصات بمعهد النفط للتأهيل والتديب للعام التدريبي 2019 / 2020، أمس الخميس.

واستئنف العام التدريبي في منتصف ديسمبر الماضي، وسط ظروف استثنائية بسبب انتشار جائحة كورونا.

واتخذت لجنة الإدارة وكل الإدارات والمنسقيات والأقسام والوحدات التنظيمية بالمعهد الإجراءات الاحترازية اللازمة، بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط ولجان الطوارئ التابعة لضمان استكمال العام التدريبي في ظروف صحية وتنطيمية طيبة، بحسب بيان للمعهد اليوم.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا