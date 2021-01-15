بلدي طبرق يستنكر عمليات احتجاز وخطف المهاجرين بالمدينة

أخبار ليبيا 24 – خاص

استنكر المجلس التسييري لبلدية طبرق الأعمال الإجرامية التي يتعرض لها المهاجرين غير الشرعيين في المدينة، واصفا إيها بغير الإنسانية.

ودعا رئيس المجلس التسييري، فرج بوالخطابية، كافة القوى الأمنية والقوات المسلحة بكافة تشكيلاتها إلى الوقوف بحزم والضرب بيد من حديد على المجرمين ومن وصفهم بـ السفاحين، والقضاء عليهم وعلى أوكارهم أينما كانت وحيثما وجدت.

وقال بوالخطابية، بأنه خاطب كافة الجهات الأمنية، مشيرا إلى أن الوضع لم يتغير.

كما دعا تسييري طبرق المواطنين إلى الإدلاء بشهاداتهم لتتمكن الجهات المسؤولة بالقيام بواجباتها، وحذر التسييري بأن الحساب سيكون عسيرا لكل من تسول له نفسه المساس بأمن المهاجرين بكافة جنسياتهم.

يشار إلى أن مناطق شرق طبرق تنتشر بها عمليات احتجاز المهاجرين ويتم تعذيبهم لمطالبة ذويهم بفدية من أجل إطلاق سراح المحتجزين.