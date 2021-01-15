تعيين الإيطالية نتالينا تشيا رئيسة لبعثة الاتحاد الأوروبي «يوبام» في ليبيا

أعلن الاتحاد الأوروبي، الخميس، تعيين الإيطالية نتالينا تشيا رئيسة لبعثته لدى ليبيا «يوبام»، لتخلف الإيطالي فينتشينزو تاليافيري الذي شغل المنصب منذ 1 سبتمبر 2016.

وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان الخميس، أن تشيا ستباشر وظيفتها الجديدة ابتداء من يوم 1 فبراير المقبل على رأس هذه المهمة التي تم إنشاؤها من طرف الاتحاد الأوروبي لأول مرة سنة 2013.

وناتالينا هي موظفة مدنية إيطالية عملت على مستوى رفيع لأكثر من 20 عامًا، سواء في إيطاليا – بصفتها مديرة مكتب التعاون الدولي والمساعدة الفنية التابع لإدارة الجمارك الإيطالية – أو على الصعيد الدولي، بقيادة بعثات وبرامج ومشاريع في قطاع الأمن المدني، خاصة في مجال إدارة الحدود وقضايا الأمن والعدالة ذات الصلة.

و«يوبام» ليبيا بعثة مدنية بموجب سياسة الأمن والدفاع المشتركة، والتي تم إطلاقها في 22 مايو 2013، لتكون مكلفة بالمساهمة في جهود السلطات الليبية لتعطيل شبكات الجريمة المنظمة المتورطة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والإرهاب.

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