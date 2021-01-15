ورشة عمل حول موقع قرزة الأثري ببني وليد

نظم مكتب السياحة في بني وليد أمس ورشة عمل بعنوان “موقع قرزة الأثري على أعتاب العالمية”، بحضور رئيس الهيئة العامة للسياحة، خضير مالك، ومدير مكتب السياحة بالمدينة، عبد الله الناكوع، ومشاركة عدد من الخبراء والأساتذة المختصين.

الورشة تناولت عددا من الأوراق البحثية، من بينها “التراث العالمي .. المفهوم والمعايير”، واستخدام التقنيات الحديثة في توثيق وتقييم الحالة الإنشائية لموقع قرزة الأثري”، كما تضمنت الورشة مداخلة من جامعة كينجز كوليدج بلندن حول دعم جهود تسجيل موقع قرزة الأثري على لائحة التراث العالمي.

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