روسيا وتركيا تتفقان على حل في ليبيا وسوريا بأسرع وقت

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، مع السفير التركي في موسكو، محمد صامصار، تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا.

ووفقا ليبان لوزارة الخارجية الروسية,اليوم الجمعة, أكد الجانبان على ضرورة البحث المشترك عن حلول مقبولة للطرفين من أجل حل الأزمتين الليبية والسورية في أقرب وقت ممكن، على أساس الإطار القانوني الدولي الحالي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بحسب البيان.

وكان وزير الخارجية الروسي سرغي لافروف قد افاد في تصريحات صحفية, أمس الخميس، بأن موقف روسيا لحل الأزمة الليبية، يهدف إلى بدء عملية سياسية تشارك فيها جميع القوى المهمة، لكل المناطق التاريخية.