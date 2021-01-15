رئيس الهيئة العامة للسياحة يطالب بإبراز موروث المرج ومواقعها السياحية

طالب رئيس الهيئة العامة للسياحة، أحمد بوسقاوة، بضرورة إبراز هوية مدينة المرج والتنشيط السياحي لمواقعها، جاء ذلك خلال زيارة تفقدية أجراها لمكتب السياحة بالمدينة.

حيث عقد اجتماعا موسعا مع المجلس التسييري فيها، لبحث عدد من الموضوعات المهمة المتعلقة بالتنشيط السياحي ونشر الوعي السياحي بالبلدية، وذلك عبر إقامة عدد من الفعاليات والأنشطة، بالإضافة إلى مناقشة مشروع لوضع لوحات إرشادية بالمواقع والمعالم السياحية.

كما بحث الاجتماع جملة من المقترحات، منها ترميم وصيانة مسجد أبي بكر الصديق بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتنفيذ طريق الكيلو تسعة، الواصل بين مدينة المرج وشواطئ طلميثة.

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