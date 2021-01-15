زهران: تركيا فاقمت الصراع في ليبيا بدعمها للمليشيات والمرتزقة

قال السفير المصرى بواشنطن، معتز زهران، إن ليبيا باتت بمثابة التهديد الأول للأمن القومي المصري في الوقت الراهن، مضيفا أنه على مدى التاريخ لم يكن التهديد لمصر قادما من الغرب ولكن بسبب الفوضى في ليبيا.

وتابع زهران في تصريحات صحفية، أن مصر أولت اهتماما رئيسيا للتوصل إلى تسوية سياسية في ليبيا، مؤكدا أن مصر تدرك أنه ليس ثمة حل عسكري للصراع الداخلي في ليبيا.

وشدد زهران على أن مصر تدعم جهود السلام في ليبيا وتفاهم الأطراف المتصارعة على المستويات العسكرية والسياسية والقانونية.

وأشار زهران إلى أنه حين أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن هناك خطا أحمر عند سرت والجفرة كان في واقع الأمر يدعو للسلام، موضحا أن هذا الخط الأحمر يعني أنه لا يجب توغل من الشرق ضد الغرب والعكس.

ولفت زهران إلى أن مصر ما تزال تشعر بالقلق من التدخل الخارجي المستمر في الشأن الليبي، مبينا أن مصر متمسكة بدعوة جميع الأطراف الخارجية في ليبيا للخروج منها، مشددا على أن وجود الأطراف الخارجية في ليبيا أدى إلى تفاقم الأوضاع وخصوصا حين يكون في ليبيا مليشيات متطرفة وإرهابية وتجد دعما مستمرة من أطراف إقليمية، مبينا أنه من القضايا الهامة التي تحرص بلاده على إيضاحها للإدارة الجديدة بالولايات المتحدة.

وأوضح زهران أن الولايات المتحدة في الماضي حين قررت تحويل اهتمامها أكثر نحو آسيا تركت فراغا في منطقة الشرق الأوسط وهو ما تم ملؤه من جانب أطراف إقليمية وخارجية.

وأكد زهران أن هناك نموذجا لمثل هذا السلوك من جانب تركيا على سبيل المثال، مبينا أن هناك دعما تركيا لجماعات متطرفة في ليبيا وهناك وكلاء لتركيا على الأرض في ليبيا إلى جانب دعم لمليشيات من مقاتلين إرهابيين أجانب قادمين من سوريا إلى ليبيا ، مشددا على أنه أدي إلى تفاقم الصراع في ليبيا وهي أمور ينبغي وقفها حتى يتمكن الشعب الليبي بالتعاون مع المجتمع الدولي من التوصل إلى تسوية سياسية.

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