خبير مصرفي: 80% من الشعب الليبي تعرض للإفقار خلال الخمس سنوات الماضية

ليبيا – رأى الخبير المصرفي الليبي عبد السلام الهاين أن تغيير سعر الصرف سيظل أسير عدة مصاعب، منها وجود مافيا لتجارة العملة وكوّن أعضاؤها ثروات خلال السنوات الماضية بلغت أكثر من 50 مليار دينار.

الهاين وفي تصريح لموقع “إرم نيوز” الاماراتي أمس الخميس قال: “إن هذه المافيا لا تشكل سوى 2% فقط من الشعب”، مبينًا أن المعروض من النقد الليبي في العام 2016 بلغ 70 مليار دينار، وبلغ في العام 2020 120 مليارًا.

وأشار الهاين بأن 80% من الشعب الليبي تعرض للإفقار خلال الخمس سنوات الماضية، وإذا لم يتم القضاء على أسباب تجارة العملة خارج القنوات الرسمية فلن يكون لتغيير سعر الصرف أي قيمة، سوى ارتفاع أكبر للأسعار.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية