الخارجية الإيطالية ترحب بأعمال اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي

ليبيا – رحبت إيطاليا بانطلاق أعمال اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي الذي بدأ أعماله أمس الخميس في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

وزارة الخارجية الإيطالية قالت في بيان لها وفقًا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية إن هذه خطوة تعد بالغة الأهمية في المرحلة الحالية الحساسة من العملية السياسية في ليبيا، وفيما يخص إجراء انتخابات في ديسمبر المقبل كما قرر منتدى الحوار السياسي في اجتماعه بتونس في نوفمبر الماضي.

وشددت إيطاليا على دعمها التام لعمليات الحوار الليبي الليبي في الإطار السياسي والعسكري والاقتصادي، ولعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وعبرت الخارجية الإيطالية عن الأمل في أن يتمكن أعضاء منتدى الحوار السياسي من استغلال الفرصة الحاسمة للتوصل إلى المزيد من التقدم في المسار نحو الاستقرار الدائم في ليبيا

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية