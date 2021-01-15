أردوغان يبحث مستجدات المنطقة مع كونتي

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة مع رئيس الوزراء الإيطالي “جوزيبي كونتي” العلاقات التركية الإيطالية وتقييم خطوات تطورها في المنطقة.

وجرى ذلك خلال مكالمة هاتفية بين الطرفين، إذ أكد أردوغان أنهم يقدرون العلاقات التركية الإيطالية، مشيراً إلى أن إيطاليا ترى أن خطوات التعاون مع حكومة الوفاق في ليبيا مفيدة بحسب ما ورد بقسم الاتصال الخارجي بوزارة الخارجية التركية.

وكانت وزارة خارجية إيطاليا رحبت في وقت سابق ببدء أعمال اللجنة الاستشارية المنبثقة من ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعد بالغة الأهمية في المرحلة الحالية من العملية السياسية الجارية في ليبيا، لاسيما فيما يتعلق بالاستعداد لإجراء انتخابات سياسية في شهر ديسمبر من هذا العام.

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