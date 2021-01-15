تطورات إيجابية في محادثات اللجنة الاستشارية

أكد الناطق الرسمي باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جان علم، إحراز تقدم كبير في محادثات اللجنة الاستشارية في جنيف، مبديا أمله في التمكن قريبا من تضييق هوة الخلافات الرئيسية والتوصل إلى توافق حول آلية اختيار السلطة التنفيذية.

علم وفي إحاطة قدمها للصحفيين أشار أيضا إلى التقدم الذي تم إحرازه في المسار العسكري منذ أن وقعت اللجنة العسكرية المشتركة اتفاق وقف إطلاق النار، والذي ترجم من خلال عمليات تبادل المحتجزين التي تمت مؤخرا، واستئناف الرحلات الجوية إلى جميع أنحاء ليبيا، والاستئناف الكامل لإنتاج وتصدير النفط، إضافة إلى المحادثات الجادة الجارية بشأن فتح الطريق الساحلي بين مصراتة وسرت.

الناطق الرسمي باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تطرق في إحاطته أيضا إلى المسار الاقتصادي، والذي قال إنه شهد تطورات واعدة، بما في ذلك اجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، حيث تمخض عن توحيد سعر الصرف،

ووضع خطة لمعالجة الأزمة المصرفية على نحو يعيد بناء الثقة في القطاع المصرفي، ويضمن توافر السيولة في جميع أنحاء البلاد.

وأشار علم إلى الاجتماع الأخير بين وزارتي المالية لتوحيد الميزانية وتخصيص التمويل الكافي لتحسين الخدمات وإعادة بناء البنية التحتية المتدهورة في ليبيا.

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