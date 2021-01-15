صحة الوفاق توقع اتفاقية لتسجيل المواطنين للقيام بحملة تطعيمات ضد فيروس كورونا

ليبيا – أطلقت وزارة الصحة بحكومة الوفاق بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للاتصالات، وبمشاركة اللجنة العلمية الاستشارية، مبادرةَ مشروع (تعزيز الصحة العامة عبر استخدام الرسائل النصية التوعوية)، بالإضافة إلى توقيع الاتفاقية الإطارية للتعاون، لتشمل منظومة تسجيل المواطنين للقيام بحملة تطعيمات ضد فيروس كورونا المستجد 19.

صحة الوفاق قالت عبر مكتبها الإعلامي إن المبادرة تهدف للوصول عبر شبكات الهاتف الوطنية لأكبر عدد ممكن من المواطنين لتلقي خدمة الرسائل النصية التوعوية القصيرة، وذلك من أجل زيادة الوعي بمخاطر الأمراض غير المعدية ومضاعفاتها وتحقيق تغيرات سلوكية اتجاه نظام غذائي أكثر صحة، وتعزيز النشاط البدني، والإقلاع عن التدخين، والتحكم في ضغط الدم ومرض السكري، خاصة لأولئك الذين يعيشون في المناطق النائية والمناطق الريفية.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم عرض ومراجعة الرسائل النصية (المُعدة سابقًا) علميًا ولغويًا، بالإضافة إلى مجموعة من العروض التقديمية ذات العلاقة. حيث تستهدف هذه المبادرة جميع مشتركي ليبيانا والمدار.

ونوّهت إلى أن المبادرة تشمل عدة مراحل: “المرحلة الأولى مرضى ارتفاع ضغط الدم وجائحة كورونا، المرحلة الثانية مرضى السكري وجائحة كورونا، المرحلة الثالثة امراض الجهاز التنفسي”؛ بالإضافة إلى مراحل وحملات أخرى تحدد لاحقًا، حيث تستمر كل مرحلة ما بين 6 إلى 8 أسابيع بمعدل 3 إلى 4 رسائل أسبوعيًا، وكذلك تسجيل المواطنين للقيام بحملة التطعيمات ضد فيروس كورونا المستجد (Covid 19).

وقالت الوزارة إنه على هامش هذه الورشة تم توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الصحة والهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية واللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا، لفتح آفاق التعاون بين الجهات في المستقبل.

صحة الوفاق لفتت إلى أن الورشة نظمها كل من مكتب التعاون الدولي بوزارة الصحة، بالتعاون مع الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية وشركة المدار الجديد، وشركة ليبيانا للهاتف المحمول، والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وجمعية القلب الليبية ومنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء في الصحة العامة والأمراض المزمنة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية