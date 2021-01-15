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روسيا.. بوغدانوف يلتقي ممثلين عن حركة سيف الإسلام القذافي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت وزارة الخارجية الروسية إن مبعوث الرئيس الخاص بالشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف التقى ممثلين عن حركة سيف الإسلام القذافي.

وأضاف بيان صحفي للخارجية الروسية أن المحادثات التي ضمت مفتاح الورفلي وعمر أبو إشريدة بحث خلالها الجانبان وجهات النظر بشأن الوضع الحالي في ليبيا وما حولها، مع التركيز على مشكلة التسوية الشاملة للأزمة الليبية طبقاً لقرارات مؤتمر برلين الدولي، وأحكام قرار مجلس الأمن رقم 2510.

وأشار البيان إلى أن الجانب الروسي شدد خلال اللقاء على أهمية ضمان الطابع الشامل للحوار الليبي، و دعمه الثابت لوحدة ليبيا وسلامة أراضيها وسيادتها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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