روسيا.. بوغدانوف يلتقي ممثلين عن حركة سيف الإسلام القذافي

قالت وزارة الخارجية الروسية إن مبعوث الرئيس الخاص بالشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف التقى ممثلين عن حركة سيف الإسلام القذافي.

وأضاف بيان صحفي للخارجية الروسية أن المحادثات التي ضمت مفتاح الورفلي وعمر أبو إشريدة بحث خلالها الجانبان وجهات النظر بشأن الوضع الحالي في ليبيا وما حولها، مع التركيز على مشكلة التسوية الشاملة للأزمة الليبية طبقاً لقرارات مؤتمر برلين الدولي، وأحكام قرار مجلس الأمن رقم 2510.

وأشار البيان إلى أن الجانب الروسي شدد خلال اللقاء على أهمية ضمان الطابع الشامل للحوار الليبي، و دعمه الثابت لوحدة ليبيا وسلامة أراضيها وسيادتها.

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