الحزب الحاكم التركي: سنتباحث مع الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن القضية الليبيىة

ليبيا – أعرب حزب العدالة والتنمية التركي أمس الخميس عن أمله في أن يتقلد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن منصبه بشكل سلس في 20 من يناير الجاري.

المتحدث باسم الحزب عمر جليك أكد في تصريح له عقب اجتماع اللجنة المركزية للحزب بالعاصمة أنقرة برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان وفقاً لما نقلته وكالة “الأناضول” التركية أن بلاده ستتباحث مع الإدارة الأمريكية الجديدة في قضايا مهمة، منها ليبيا وسوريا والخلاف القائم في منطقة شرق البحر المتوسط.

وتابع بهذا الخصوص قائلًا: “الأزمة الإنسانية في سوريا مستمرة، والمقابر الجماعية في ليبيا تشكل تهديدًا كبيرًا للشعب الليبي، وسيكون الوضع في شرق المتوسط ​​والمواضيع الأخرى المشابهة على رأس القضايا التي سنناقشها مع الإدارة الجديدة”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية