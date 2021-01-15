مساع لإدراج 3 مواقع أثرية في ليبيا ضمن التراث العالمي لليونسكو

أقيمت ورشة عمل بعنوان: “موقع قرزة الأثري على أعتاب العالمية”، برعاية الهيئة العامة للسياحة والمجلس البلدي، وبتنظيم وإشراف مكتب السياحة بني وليد.

وحضر الورشة رئيس الهيئة العامة للسياحة، إضافة إلى مشاركة عدد من المختصين والمهتمين في مجال الآثار والسياحة.

وتضمنت الورشة عدة ورقات بحثية بخصوص موقع ومكانة قرزة الأثري واستخدام التقنيات الحديثة في توثيق وتقييم الحالة الإنشائية للموقع، ودلالات النقوش التي يحويها ومعانيها، إضافة إلى عدد من الأوراق البحثية الأخرى.

يذكر أن منظمة اليونسكو قبلت ملفات 3 ترشيحات مواقع أثرية ليبية لاستيفائها الشروط والمعايير الفنية والعلمية المطلوبة، وهي “هواء فطيح ومدينة طلميثة ومدينة قرزة الأثرية”، في انتظار دخولها إلى مواقع التراث العالم، وتعد منطقة قرزة الواقعة في مدينة بني وليد واحدة من أبرز المعالم الأثرية التي تزخر بها البلاد، في ظل مساع لإدراجها ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

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