فنوش: العقدة في المسار السياسي تتمثل بإيجاد آلية للتوافق على رئيس الرئاسي ورئيس الحكومة

ليبيا – رأى المحلل السياسي عبد الحكيم فنوش أن العقدة في المسار السياسي حاليًا تتعلق بالاختلاف حول إمكانية إيجاد آلية مشتركة للتوافق على رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه ورئيس الحكومة، وهذا ما تسعى له الممثلة الخاصّة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز الآن، للاتفاق على الآلية التي من شأنها أن تنتج هذه السلطة التنفيذية الجديدة.

فنوش وفي تصريح لموقع “إندبندنت عربية” أمس الخميس بيّن أن الأمور ما تزال معقدة للغاية حتى هذه اللحظة، بسبب تشوّش الرؤية لدى البعثة الأممية وعدم وجود إرادة دولية لإنتاج بديل حقيقي، يجسد إرادة هذه الدول في إنهاء الأزمة، معتبرًا أن اللجنة الاستشارية لن تستطيع وحدها أن تنتج الحل على الإطلاق، حتى وإن اتفقت في ما بينها الآن، فستتم إحالة الموضوع إلى لجنة الحوار، والتي ليست ملزمة بالموافقة على مخرجات اللجنة الاستشارية.

وأشار فنوش إلى وجود التباس حول ماهية لجنة الحوار برمتها وصلاحياتها والسلطات التي ممكن أن تعطى لها حتى تكون قادرةً على أن تحسم أي خيار لها، ومن الصعب جدًا أن ننتج أي تصور للسلطة في الفترة المقبلة، ما لم تتشكل إرادة حقيقية لإنتاج آلية جديدة في كيفية إنتاجها.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية