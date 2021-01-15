جولات مكوكية لعقيلة صالح وممثليه للحصول على دعم دولي لتولي الرئاسي

بعد أن وجد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، نفسه في عزلة سياسية في الآونة الأخيرة عقب تنحيته عن رئاسة مجلس النواب واكتمال نصاب المجلس بدونه، أخذ يبحث عن منصب سيادي جديد في البلاد فلم يجد إلا رئاسة المجلس الرئاسي الجديد فبدأ يلهث خلفه.

عقيلة صالح وممثلوه قاموا بجولات مكوكية لمختلف دول العالم لاستجداء الدعم الدولي لتولي المجلس الرئاسي الجديد، في تشبث واضح في السلطة رغم إخفاقه في فترة توليه رئاسة مجلس النواب وعجزه عن حل أزمات البلاد بل ومشاركته في الصراع الذي أوصل البلاد إلى نفق مظلم.

ولعل أحدث مساعي عقيلة صالح كانت إرسال ممثله الشخصي، عبد الباسط بدري، إلى روسيا، حيث استقبله الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف.

وذكرت مصادر صحفية أن لقاء بدري وبوغدانوف ناقش تطورات الوضع في ليبيا باستفاضة مع التركيز على مهام التسوية السياسية المبكرة للأزمة الليبية وفقًا لقرارات مؤتمر برلين الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2510.

مساعي عقيلة صالح لتولي المناصب واللهث وراءها باتت مفضوحة أمام الشعب الليبي الذي سئم الفُرقة والفوضى، ويريد التخلص من هكذا شخصيات، ويرنو إلى دولة موحدة مستقرة.

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