ميدل إيست: تركيا تحذر من عمليات إنتقامية بشرق ليبيا

أكد موقع “ميدل إيست” أن تركيا نددت باعتراض القوات الليبية المتمركزة في شرق ليبيا، لإحدى سفنها في البحر المتوسط ​​، قائلة إنه يجب السماح لها باستئناف رحلتها إلى غرب ليبيا وحذرت من عمليات انتقامية محتملة.

وقالت وزارة الخارجية التركية، إن استهداف المصالح التركية في ليبيا سيكون له عواقب وخيمة وسيتم اعتبار هذه العناصر التي تستهدف المصالح التركية أهدافا مشروعة.

بدوره، قال المتحدث باسم “الجيش” أحمد المسماري إن السفينة كانت تبحر تحت علم “جامايكا” وتتجه إلى مدينة مصراتة على بعد مئات الأميال من مكان الاستيلاء عليها.

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