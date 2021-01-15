المصراتي: المجتمع الدولي غير جاد في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار

أبدى الكاتب الصحفي محمود المصراتي اليوم الجمعة عدم تفاؤله بجهود الأمم المتحدة الساعية لإجراء انتخابات ليبية في ديسمبر المقبل.

وقال المصراتي خلال لقائه عبرقناة “العربية الحدث”، وطالعته “الساعة 24″، إن هناك إرادة وطنية جامعة على إخراج المرتزقة من ليبيا، لكنه أكد في المقابل انعدام الإرادة الدولية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

واستدل الكاتب الصحفي على قوله باستمرار الأتراك في نقل المرتزفة والأسلحة إلى المنطقة الغربية، كما أن البرلمان التركي مدد الوجود العسكري لتركيا في ليبيا لمدة 18 شهرا.

وتابع: بالتالي هناك محتل تركي غاشم ضرب بعرض الحائط كل مخرحات “5 + 5”.

وأكد المصراتي أن فشل مجلس الأمن في الاتفاق على اسم لمنصب المبعوق الأممي إلى ليبيا لمدة عام يدل على أن المجتمع الدولي غير جاد في حل الأزمة الليبية.