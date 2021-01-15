بحث مشاكل أقسام هيئة السلامة الوطنية بالرياينة

ناقش أعضاء هيئة السلامة الوطنية في مدينة الرياينة المشاكل التي تعيق عمل الهيئة وسبل تذليلها، مع تحويل فرع الهيئة من مدينة غريان إلى جادو لتسهيل تقديم الخدمة للمواطنين.

وضم الاجتماع الذي ترأسه رئيس فرع هيئة السلامة الوطنية بمدينة الرياينة أحمد الفيتوري، رؤساء أقسام هيئة السلامة الوطنية في مدينة الرياينة، إذ تمت مناقشة إمكانية نقل فرع مدينة غريان إلى مدينة جادو التي تتوسط الجبل الغربي، كما جرى بحث المشاكل التي تواجه مكتب المفرقعات والتي من بينها قلة الإمكانيات ونقص الآليات اللازمة وإعادة تهيئة بعض المباني وصيانتها من جديد لتكون ملائمة للعمل داخلها.

وفي نهاية اللقاء توصل أعضاء هيئة السلامة الوطنية إلى إجماع حول البدء بأعمال الصيانة فعلياً وتنفيذ ما اتُفق عليه على أرض الواقع.

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