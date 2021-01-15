وليامز تدعو النساء والأقليات والشباب في ليبيا لجلسة حوار رقمي مباشر غدًا

دعت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، النساء والشباب والأقليات في ليبيا لعقد جلسة جديدة من جلسات الحوار الرقمي المباشر، مساء غد السبت.

وقالت البعثة في بيان اليوم، إن الجلسة الحوارية المباشرة ستركز مع وليامز على آخر المستجدات في المسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية، مؤكدة أن الجلسة تأتي ضمن الوعود بـ«مد جسور التواصل مع مختلف شرائح المجتمع الليبي وبالأخص النساء والشباب والأقليات عبر مختلف الوسائل» خاصة «بعد نجاح الجلسات السابقة».

وبحسب البيان، تعد الجلسة «فرصة لتقديم ملاحظاتكم وتوصياتكم ومقترحاتكم حول مختلف المسارات لتأخذها البعثة بعين الاعتبار»، داعية الشباب والنساء والأقليات بالمشاركة من داخل ليبيا وخارجها.

وأوضحت أنه سيتم الإعلان عن موعد الجلسة غداً، كما سيتم نشر رابط الدخول والمشاركة على هذه الصفحة، قبل انطلاق الجلسة بساعة، كي يتسنى للجميع المشاركة.

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