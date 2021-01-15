ميلود الزوي: مجهولون أطلقوا النيران على آمر الكتيبة 302

كشف العقيد ميلود الزوي المتحدث باسم القوات الخاصة بالقوات المسلحة الليبية، عن قيام أشخاص مجهولين صباح اليوم يستقلون نوع سيار فورد معتمة بيضاء، بالرماية على المقدم المهندس عيسى داود القابسى آمر الكتيبة 302 صاعقه بمنطقة الكيش ببنغازى دون اصابته بأذى يذكر.

وأضاف العقيد ميلود الزوي فى تدوينه له على حسابه بموقع فيسبوك، قد باشرت جهات الاختصاص بالتحقيق بالواقعة ومعاينة المكان والتعميم على المركبة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وتابع العقيد، القوات الخاصة تحمد الله على سلامة ابنها المقدم عيسى وتطالب الجهات الأمنية سرعة الكشف عن ملابسات الواقعة وإحالة المتورطين الى القضاء حال القبض عليهم .