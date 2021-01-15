مساع لتعزيز دور المكاتب الإعلامية بالمؤسسات التعليمية في بنغازي

اختُتمت بمدرسة المجاهد “أحمد الشريف” بمنطقة الماجوري ببنغازي الدورة التدريبية الأولى لمنسقي الإعلام بالمؤسسات التعليمية بنغازي.

وحملت الدورة عنوان “الكتابة في المواقع والشبكات الإلكترونية” إذ قدمتها الأستاذة فاطمة المسلاتي تحت إشراف ورعاية مكتب التطوير والتدريب وقسم الإعلام بالمراقبة.

وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة الدورات التي تهدف إلى تطوير القدرات والمهارات الإعلامية لكافة منسقي الإعلام بالمدارس.

يشار إلى أن وزير التعليم بالحكومة الليبية فوزي بومريز، كان قد أكد في تصريحات له في أكتوبر الماضي على إعداد خطة شاملة لاستئناف العام الدراسي الجديد، وتسخير كل الإمكانات لتجنب انتشار فيروس كورونا في المدارس والجامعات، داعياً في تصريحاته إلى أن تشمل الخطة كل المؤسسات التعليمية في طرابلس والمنطقة الغربية ككل، مبيناً أن الخطة شملت المقررات الدراسية ومواعيد الامتحانات للشهادة الإعدادية والثانوية والنقل للعام القادم.

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