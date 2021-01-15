مصادر: شقيق “سلمان العبيدي” متورط في الاعتداء على شرطة بريطانيا

كشفت وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية” عن تورط “هاشم” شقيق “سلمان العبيدي” منفذ هجوم مانشستر أرينا بأعمال عنف.

وأوضحت الوكالة الروسية في تقرير لها أن العبيدي والعراقي “أحمد حسن” المنفذ لتفجير قطار أنفاق لندن في “بارسونز غرين” سبتمبر 2017 وشخص ثالث يدعى “محمد سعيد” هاجموا رجل شرطة في السجن.

وتابعت الوكالة أن المتهمين الثلاثة هاجموا الشرطي في سجن” بيلمراش” في جنوب شرق لندن في الـ11 من مايو الماضي وتسببوا بأضرار جسدية جسيمة له.

وأشارت الوكالة إلى أن العبيدي قد قام، في وقت سابق، بالاعتداء على شرطي آخر، لافتة إلي أن المتهمين الثلاثة ستتم محاكمتهم أبريل المقبل.

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