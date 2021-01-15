المرعاش: لا يمكن للناتو الذي دمر ليبيا أن يساهم في بناء قواتها من جديد

قال المحلل السياسي كامل المرعاش، إن تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، حول استعداد الناتو لمساعدة ليبيا في بناء مؤسسات دفاعية وأمنية عندما تسمح الظروف، يجري تمريرها من آن إلى آخر من قبل رئيس حلف “الناتو” ولا تعكس جملة الدول التي تنخرط في هذا التحالف.

وأكد المرعاش، أنها تصريحات سياسية ليس لها علاقة بالواقع، موضحاً أن ليبيا الآن لا يتوافر فيها الحد الأدنى من الاستقرار فكيف يمكن للحلف الذي دمر ليبيا أن يعيد بناء قواتها المسلحة كما يدعي.

واعتبر المرعاش أن هذه التصريحات أوهام يضعها هذا الرجل في إطار سياسة الحلف المضادة لروسيا ويريد أن يستغل ليبيا لإدخالها في هذا الصراع بين الناتو وروسيا، مشيراً إلى أن الناتو يشهد انقسامات مصدرها الصراع التركي ما يتسبب في تقسيم الحلف وبالتالي هذه المؤسسة العسكرية شبه مشلولة بسبب أيضا الانقسامات بين إدارة ترامب والأوروبيين.

ولفت المرعاش إلى أن مفاوضات جنيف العسكرية 5+5 أصبحت مجمدة بسبب التدخل التركي ولم يبق لنا سوى 5 أيام على تنفيذ قراراتها وهو خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، مؤكداً أنه لا يوجد أي احترام لمخرجات اجتماع جنيف ولا حتى برلين.

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