كوليبا: تركيا أثرت على الوفاق للإفراج عن البحارة الأوكرانيين

قال وزير خارجية أوكرانيا، دميترو كوليبا، إن الإفراج عن البحارة الأوكرانيين جاء بسبب التأثير الكبير الذي مارسته حكومة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان على المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة.

وأكد كوليبا في تصريحات صحفية، أن عمليات إعادة البحارة الأوكرانيين الـ4 “يافين مورار” و”فلاديمير توستوهان” و”أوليه فوينيروفسكي” و”بافلو تشيكا” ما كانت لتتم لولا دعم تركيا.

وأضاف كوليبا أن عملية عودة البحارة كانت من أصعب عملياته كوزير للخارجية، مؤكدا أنها كانت عملية معقدة للغاية ومحيرة في بعض الأحيان شارك فيها العديد من الجهات الفاعلة المختلفة.

وأوضح كوليبا أن عملية إعادة البحارة من ليبيا إلى أوكرانيا تمت عبر الأراضي التركية .

من الجدير بالذكر أن البحارة الأوكرانيين دخلوا المياه الليبية سنة 2016 وتم اعتراضهم واحتجازهم والحكم عليهم في 2017 بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة تهريب وقود.

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