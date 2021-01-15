شركة الواحة للنفط تكشف أهمية معمل المياه بميناء السدرة

شركة الواحة للنفط تكشف أهمية معمل المياه بميناء السدرةقالت شركة الواحة للنفط، إنه حرصاً من لجنة الإدارة على ضرورة تطوير مختلف المرافق الخدمية والإنتاجية، بمختلف مواقعها عاد معمل مياه ميناء السدرة للعمل بعد إجراء أعمال الصيانة والتجهيز والتي تضمنت التنظيف الكامل للمعمل وإجراء الاختبارات للتأكد من جودة المياه وصلاحياتها للاستخدام البشري.

وأوضحت الشركة فى إيجاز صحفى، أن المعمل تعرض للتوقف عن العمل منذ العام 2014م، حتى العام 2019م، ماسبب عدد من العراقيل الفنية من تآكل وتلف بمواد التشغيل والمعدات .

وتابعت، أفادنا مشرف الفترة المهندس: عمر عبد الهادي بأن جميع الوحدات B وC تعمل بشكل طبيعي كما ونعمل على صيانة المضخة الرئيسية بالوحدة A لإعادتها بشكل عاجل للعمل إلى جانب المحافظة على المواد المستخدمة وإجراء الكشف الدوري على المياه لضمان افضل النتائج ، وتكمن أهمية معمل المياه في توفير كميات المياه للمرافق الخدمية والإنتاجية بالميناء الأمر الذي سيتم به الاستغناء عن المصادر الخارجية للتزود بالمياه.