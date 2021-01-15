تواصل الاحتفال برأس السنة الأمازيغية في جادو

تستمر الاحتفالات برأس السنة الأمازيغية في مدينة جادو وسط حضور جماهيري كبير مع مراعاة الإجراءات الاحترازية المرتبطة بجائحة كورونا، ويأخذ الاحتفال نكهة خاصة في ليبيا والذي يتم إحياؤه بعادات تعكس تقاليد وهوية الأمازيغيين.

واحتضنت مدينة جادو الاحتفالية برعاية نادي الباروني جادو والمجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، وتخلل الاحتفال عروض موسيقية تضمنت مختارات من الفن الأمازيغي وهو من أحد العناصر التي تميز الهوية الأمازيغية وثقافتها.

وكان اللباس الأمازيغي حاضرا خلال الاحتفال حيث يعكس المظهر الخارجي للأمازيغ زخماً ثقافياً متنوعاً حافظت عليه الأجيال عبر السنين.

وتحمل هذه الاحتفالات العديد من المعاني التي ظل الأمازيغ يتمسكون بها، طوال تاريخهم العريق، وتتضمن الاعتزاز بالأرض وخيراتها، والحرص على التعايش مع بقية الثقافات والأعراق.

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