البيضاء.. مؤسسة تمكين تطلق “موسمها الفني”

أطلقت شركة تمكين للتدريب ومقرها مدينة البيضاء بداية شهر يناير الجاري أحد مشاريعها التدريبية، والذي أطلقت عليه اسم الموسم الفني Art Season والذي يختص في التدريب في مجال الفن التشكيلي.

وتشتمل الدورة التدريب على مهارات الرسم بالقلم الجاف والفحم والألوان الزيتية والمائية والباستيل، وأوضحت رئيسة مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة تمكين انتصار خليفة في تصريحات لـ 218 أن الموسم الواحد يستمر 4 أشهر، ويتكرر الموسم مرتين في العام، مشيرة إلى أنه يمتد في دورته الحالية من شهر يناير وحتى أبريل.

ويقود الموسم التدريبي المدرب سالم امراجع أحد الفنانين بمدينة البيضاء والذي منح التدريب صبغة أكاديمية ووظف خبرته في الرسم لمساعدة المتدربين وتطوير قدراتهم، وهو يسعى خلال المرحلة القادمة لتأسيس نادي للمحترفين باسم ”الموسم الفني“ Art Season ليكون تجمعا للفنانين، ويطمح أن تكون من بين أعمال النادي معارض فنية سنوية بالإضافة للنشاط اليومي للملتحقين، والتدريب التدريجي التراكمي وتبادل الخبرات لإبراز مواهب الشباب.

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