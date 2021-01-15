المجلس التسييري للعزيزية يبحث توفير الاحتياجات الضرورية

عُقد في ديوان المجلس التسييري لبلدية العزيزية الاجتماع الأول للعام الجاري لبحث توفير احتياجات البلدية العاجلة.

وتم خلال الاجتماع الذي ضم أعضاء المجلس التسييري للبلدية ومديري القطاعات والمكاتب الخدمية في البلدية، مناقشة عدد من الموضوعات إضافة إلى متابعة سير العمل والمشاكل والعراقيل التي تواجه عمل المكاتب والقطاعات.

وأكد المجتمعون على ضرورة أخذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ومناقشة بداية العام الدراسي الجديد والتجهيزات التي قام بها مراقب التعليم من أجل إنجاح العملية التعليمية، إضافة إلى مناقشة عمل المراكز الصحية وخصوصا بعد إعادة افتتاح المركز الصحي بالبلدية، والعمل على توفير كل الاحتياجات والإمكانات لهذا المركز من أجل تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

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