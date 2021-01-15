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وليامز تدعو الليبيين للمشاركة في جلسة حوار رقمي مباشر السبت

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلنت المبعوثة الأممية بالإنابة لدى ليبيا، ستيفاني وليامز، اليوم الجمعة، عن عقدها جلسة جديدة من جلسات الحوار الرقمي المباشر مع الليبيين مساء غدٍ السبت الموافق 16 يناير 2021.

وأوضحت البعثة الأممية، أن الجلسة الحوارية المباشرة مع وليامز ستركز على آخر المستجدات في المسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية، كما أنها تعد فرصة لتقديم ملاحظات وتوصيات ومقترحات حول مختلف المسارات لتأخذها البعثة بعين الاعتبار.

وأعربت البعثة، عن أملها في مشاركة جميع الليبيين من داخل ليبيا وخارجها.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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