طيران البراق تدشن أولى رحلاتها من بنغازي إلى مصر

وصلت إلى مطار برج العرب الدولي بالإسكندرية، اليوم الجمعة، أولى رحلات شركة طيران البراق الليبية قادمة من مطار بنينا ببنغازي في إطار تسيير رحلات شركة البراق إلى مصر.

ووصلت الطائرة وعلى متنها 55 راكبا حيث قامت سلطات مطار برج العرب، باستقبال الطائرة بالجسر المائى ترحيبا بوصول الركاب وبتدشين الخط الجوي الجديد.

يشار إلى أنه يتم تسيير 4 رحلات اسبوعية من مطار برج العرب بالإسكندرية وإلى 4 مطارات ليبية هي مطار بنينا في بنغازى ومطاري طبرق والأبرق ومعيتيقة بطرابلس