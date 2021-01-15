إيطاليا تؤكد استقبال 340 مهاجرا خلال العام الجاري

أكدت وزارة الداخلية الإيطالية اليوم الجمعة وصول 340 مهاجرا إلى السواحل الإيطالية خلال الـ 15 يوما الماضي، بما في ذلك عمليات رسو المهاجرين التي تم الكشف عنها حتى الساعة الـ8 من صباح اليوم.

وأوضح بيان للداخلية الإيطالية أنه “في الفترة نفسها من العام الماضي كان عدد المهاجرين الوافدين قد بلغ 527 بينما كانوا 53 شخصاً فقط عام 2019″، وأضاف البيان “بعد تسجيل وصول 53 شخصًا يوم الاثنين، لم يتم تسجيل أي أشخاص آخرين رسوا على سواحلنا هذا الأسبوع، مما أبقى العدد الإجمالي للأشخاص الذين يصلون عن طريق البحر إلى بلادنا دون تغيير منذ بداية الشهر”.

وأشارت الوزارة الى أن من بين الواصلين إلى أراضيها هذا العام 50 أفغانياً يُمثلون نسبة 15٪، في حين كان بينهم تونسيون بنسبة 6.12٪، و 2.1٪ منهم أتراك في حين بلغت نسبة الإيرانيين 1٪ ، بالإضافة إلى 265 شخصًا يمثلون 78٪ من دول أخرى أو ممن لا يزالون يخضعون لعمليات تحديد الهوية.

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