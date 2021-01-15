تشاووش أوغلو زاعما: لولا تركيا لانجرت ليبيا إلى الفوضي

أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، على ضرورة عدم تجاهل الصلة القوية بين التقدم السياسي والوضع العسكري الميداني في ليبيا.

وشدد أوغلو في تصريحات صحفية، على ضرورة حماية وقف إطلاق النار في ليبيا، مضيفا أن تركيا رفضت منذ البداية مساعي فرض الحل العسكري للصراع القائم في ليبيا، بحسب قوله.

وتابع أوغلو أن تركيا عازمة على الاستمرار في إبقاء نافذة الفرص مفتوحة من أجل حل سياسي قابل للتطبيق وشامل ودائم وسلمي في ليبيا، مؤكدا دعم أنقرة للعملية السياسية برعاية الأمم المتحد، على حد قوله.

وأوضح أوغلو أن نجاح منتدى الحوار السياسي الليبي يعتمد على مستوى التوافق بين أعضائه ومواءمة مواقف جميع الشركاء.

وأضاف أوغلو أنه لا حل عسكريا للأزمة الليبية، زاعما أنه لولا ضمان تركيا للتوازن لكانت ليبيا قد انجرت إلى الفوضى من خلال عرقلة العملية السياسية لفترة طويلة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24