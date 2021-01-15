اللجنة الاستشارية تختتم اجتماعاتها في جنيف السبت

أفادت مصادر صحفية، بأن اجتماعات اللجنة الاستشارية للحوار السياسي الليبي تختتم يوم غد السبت بقصر الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية.

وأضافت المصادر أن المبعوثة الأممية لدي ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، قد أعلنت أن أعضاء اللجنة القانونية الليبية اتفقوا على عقد جلستهم السادسة لاستكمال مداولاتهم بعد أن قدموا توصياتهم بشأن الأسس الدستورية للانتخابات كنتيجة للتوافق الذي تم التوصل إليه على مدى الأيام الأخيرة في خصوص التعديلات اللازمة.

وتابعت المصادر أن اجتماع اليوم تناول آلية الانتخاب والترشح للسلطات المقبلة بالإضافة إلى التأكيد على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر 24 ديسمبر 2021.

وأشارت المصادر إلى أن البعثة الأممية أعربت عن تقديرها لجهود أعضاء اللجنة الاستشارية لدعم إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، متعهدة بتسهيل العمل المهم للجنة القانونية لضمان إجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر.

ولفتت المصادر إلى أن الاتحاد الأوروبي أكد على أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الاستشارية المنبثقة من ملتقى الحوار السياسي الليبي، مؤكدا أن مشاوراتها في جنيف محطة حاسمة ضمن المسار السياسي برعاية البعثة الأممية في ليبيا.

وأوضحت المصادر أن عضوا من اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) قد أعلن أن اللجنة ستجري مشاورات الأسبوع المقبل في المنطقة الغربية تمهيداً لاجتماع وفدي اللجنة العسكرية في سرت للبدء بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

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