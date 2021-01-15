المفوضية العليا للانتخابات تتابع استعدادات مكاتبها بالجنوب للانتخابات القادمة

قالت المفوضية العليا للانتخابات، إن عضو مجلس المفوضية أبو بكر مردة، تابع في زيارة للمنطقة الجنوبية مستوى جهوزية مكاتب الإدارة الانتخابية ببلديات الجنوب واستعدادها لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.

وأضافت المفوضية فى إيجاز صحفي اليوم، شملت الجولة التفقدية زيارة (مكتب الإدارة الانتخابية الشاطئ) و(مكتب الإدارة أوباري) للوقوف على التحديات الفنية والإدارية التي تواجهها مكاتب الإدارة الانتخابية بمناطق الجنوب وسبل تذليلها بما يهيئ مناخاً ملائماً لإطلاق العملية التوعية الانتخابية.

كما عقد عضو مجلس المفوضية خلال زيارته اجتماعين مع رئيس مكتب الإدارة الانتخابية الشاطئ السيد محمد الغول ورئيس مكتب الإدارة الانتخابية أوباري علي أبو صلاح تضمنا مناقشة آلية تنفيذ برامج توعوية وعقد جلسات حوارية بمشاركة نخبة من الإعلاميين والأكاديميين والمهتمين بالشأن الانتخابي بالفترة القريبة القادمة.