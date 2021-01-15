“بن تاهية”: لجنة الانتخابات البلدية واجهت مشكلات في عملها بمناطق “الوفاق”

زعم سالم بن تاهية رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، أن عزوف المواطنين عن انتخاب مجالسهم إلى ثلاثة أسباب أولها التخوف من جائحة كورونا وثانيها حالة الإحباط من الأداء المدني للمجالس البلدية السابقة أما ثالثها فهو تدني مستوى التوعية ومشاركة الإعلام المحلي في ذلك.

وقال بن تاهية في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن عراقيل الانقسام السياسي انعكست بشكل كبير على سير العملية الانتخابية بسبب عدم قدرة اللجنة على العمل في بعض المناطق الخارجة عن السيطرة الأمنية لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

كما أشار بن تاهية إلى وجود عراقيل لوجستية كبيرة بسبب كبر مساحة البلاد وإغلاق معظم مطاراتها ومنافذها وعدم دراية الجسم القضائي في التعامل مع الطعون الانتخابية في أسرع وقت.