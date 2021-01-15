المحجوب: اجتماع اللجنة العسكرية في سرت سيناقش تنفيذ البنود المتفق عليها

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش، خالد المحجوب، إن اللجنة العسكرية المشتركة” 5+5″ ستعقد خلال الأيام المقبلة اجتماعاً جديداً في مدينة سرت لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع 23 أكتوبر الماضي بمدينة جنيف السويسرية.

وأضاف المحجوب في تصريحات صحفية، أن الاجتماع سيناقش استكمال الترتيبات الأمنية وتنفيذ البنود المتفق عليها ومن بينها إعداد الآليات والخطوات التنفيذية على الأرض لفتح وإخلاء الطريق الساحلي بين شرق وغرب البلاد بمسافة تسمح بمرور آمن للمواطنين بالإضافة إلى تأمين الطرق بعد فتحها وكذلك نزع الألغام.

وأكد المحجوب أن الاجتماع سيبحث أيضا خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من خطوط التماس ومن المنطقة.

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