المدني مهاجما حكومة الوفاق: جرحانا تعاني في تونس وتركيا واهمال مستفز لأسر الشهداء

قال عبد المالك المدني، الناطق باسم المكتب الإعلامي لما يسمى بـ”عملية بركان الغضب”، إن معاناة جرحانا الأبطال مستمرة ، وهذه المرة بشكل أكبر ، سواء جرحانا في الداخل أو الخارج في تونس وتركيا وبعض الدول الأوروبية ، هذه المعاناة المستمرة بسبب إهمال الجهات المختصة لهم ، رغم المبالغ الضخمة التي صرفتها لهم الحكومة..

وتابع، في تدونيه على حسابه بموقع فيسبوك، إهمال مستفز أيضا من الحكومة لأسر الشهداء الذين قدموا أنفسهم فداءاً للوطن ، وللعلم الكثير منهم محتاج ولكن يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ، فأهتموا بهم فلولاهم ولولا تضحياتهم لما كنّا وكنتم في أماكنكم هذه.

واستطرد، للأسف تصلني عشرات الاتصالات من الجرحى ، والله معاناة كبيرة، ومعاملة سيئة من اللجان المختصة وكأن الجريح بالنسبة لهم لم يُصاب في أرض المعركة ومن أجل أن يُدافع عن العرض والأرض، يجب من القائد الأعلى للجيش الليبي التدخل في أسرع وقت ممكن وإيجاد حل لهؤلاء الأبطال ، فمن الغير المعقول أن يكون هكذا هو جزاء الأبطال.