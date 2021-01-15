كونتي وأردوغان يبحثان مستجدات الأوضاع في ليبيا

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، عددا من الملفات الرئيسة وأبرزها تطورات الأوضاع في ليبيا.

وقالت الرئاسة التركية في بيان، إن أردوغان بحث في اتصال هاتفي مع كونتي، آخر المستجدات الإقليمية وسبل تعزيز العلاقات التركية الإيطالية، مشيرة إلى أن أردوغان أشاد بخطوات تعاون إيطاليا مع حكومة الوفاق غير المعتمدة واصفًا إياها بـ”المفيدة”

وذكرت الرئاسة أن تركيا أن استقرار ليبيا أمر مهم للغاية، سواء لمالطا أو إيطاليا أو بلدان شمال المتوسط وجنوب أوروبا.

وأضافت الرئاسة أن أردوغان توجه بالشكر لدعم إيطاليا لتركيا في إطار الاتحاد الأوروبي، كما عبر عن أن إيطاليا من شأنها دفع الاتحاد الأوروبي لتبني موقف يقوم على الفطرة السليمة في قضية شرقي المتوسط.

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