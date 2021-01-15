«رويترز» عن دبلوماسيين: مجلس الأمن وافق على تعيين السلوفاكي يان كوبيتش مبعوثا أمميا إلى ليبيا

نقلت وكالة «رويترز» عن دبلوماسيين القول إن مجلس الأمن وافق يوم الجمعة على تعيين الدبلوماسي السلوفاكي يان كوبيتش مبعوثا للأمم المتحدة إلى ليبيا بعد نحو 10 أشهر من تنحي غسان سلامة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قد اقترح الخميس أن يخلف كوبيتش غسان سلامة ، الذي استقال في مارس من العام الماضي، وعملت نائبة سلامة ستيفاني ويليامز مبعوثة ليبيا بالإنابة.

وكوبيتش، هو وزير خارجية سلوفاكيا الأسبق، ويعمل حالياً المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان. كما شغل منصب المبعوث الخاص للأمم المتحدة في أفغانستان والعراق.

ويأتي تعيين كوبيتش بعد أن وافق مجلس الأمن في ديسمبر على خطة غوتيريس لتسمية الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف بدور ليبيا. لكن بعد أسبوع ، قال ملادينوف إنه لا يستطيع تولي المنصب «لأسباب شخصية وعائلية».

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