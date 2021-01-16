مجلس الأمن يوافق على تعيين السلوفاكي يان كوبيش مبعوثا أمميا إلى ليبيا خلفا لغسان سلامة

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن نيته نقل الممثل الخاص في لبنان السلوفاكي يان كوبيش، إلى ليبيا لتولي منصب المبعوث الأممي الخاص ليخلف اللبناني غسان سلامة الذى استقال من منصبه مارس الماضي.

وقالت وكالة أنباء “نوفا” إن غوتيريش أبلغ أعضاء مجلس الأمن الدولي برغبته عبر بخطاب رسمي وجهه لهم.

ويأتي قرار غوتيريش بعد فترة من اعتذار البلغاري نيكولاي ملادينوف عن مهمة مبعوث إلى ليبيا لما قال إنها أسباب شخصية، بينما أشارت مصادر ليبية إلى أن الأسباب الحقيقة تتعلق برفض أطراف إفريقية لتعيينه.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قد قال في رسالته إلى مجلس الأمن الدولي: “أود إبلاغكم، بخصوص نيتي تعيين السيد يان كوبيش، في منصب ممثلي الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وسيخلف المذكور السيدة ستيفاني وليامز، التي شغلت هذا المنصب بالإنابة اعتبارا من 16 مارس 2020”.

وعمل كوبيش كوزير خارجية سلوفاكيا من 2006 إلى 2009، و رئيس لجنة وزراء مجلس أوروبا من 2007 إلى 2008، وأمين عام منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من 1999 إلى 2005، ومن 2011 إلى 2015، عمل كممثل خاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان، ثم كممثل خاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق حتى 2018.