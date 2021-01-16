الزادمة: طرابلس تعيش توترًا مستمرًا نتيجة صراع المليشيات

أكد رئيس لجنة المصالحة بالمجلس الأعلى لقبائل ليبيا، زيدان معتوق الزادمة، أن العاصمة طرابلس تعيش توترا مستمرا نتيجة صراع المليشيات، وذلك لبسط نفوذها وسيطرتها على تشكيلات مسلحة أخرى، وسط تدهور واضح للأوضاع المعيشية للمواطنين الليبيين مع ارتفاع الأسعار بعد إعلان محافظ المصرف المركزي إجراءات جديدة لتثبيت سعر النقد الأجنبي.

وقال الزادمة وهو أحد المنسحبين من ملتقى الحوار السياسي الليبي في تصريح صحفي إن تدهور الوضع المعيشي في طرابلس ونقص السيولة يؤثران على الأوضاع الأمنية بالعاصمة، التي تفتقر للسيطرة ويغلب عليها الانفلات وضعف الأجهزة الأمنية المغلوبة على أمرها أمام سيطرة المليشيات، التي تحصل على اعتمادات مالية مقابل استمرار رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، على كرسي الحكم.

وتوقع الزادمة اندلاع مواجهات عسكرية شاملة بين المليشيات في طرابلس بعد حصولها على دعم مالي كبير، مؤكدا وجود اتفاق بين تركيا والسراج للقيام بعملية عسكرية تستهدف بعض المليشيات لإيجاد مبرر لإرسال أنقرة مزيد من المرتزقة.

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