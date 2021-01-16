مدير أمن بنغازي يقوم بجولة ميدانية للتمركزات الأمنية

قام مدير أمن بنغازي عقيد ونيس الشكري بجوله تفقديه ميدانيه، للأطمئنان عن حسن سير العمل الأمني بمراكز الشرطة ودوريات الثبوت والتمركزات الأمنية، برفقة عقيد محمد الحداد المساعد للشؤون الأمنية.

وبحسب إيجاز صحفي لمديرية أمن بنغازي، عبر مدير الأمن عن فخره برجال الشرطة الذين يؤدون العمل الميداني بنقاط الثبوت بحرص ويقظة وشجاعة ه رغم موجه البرد وهطول المطر ، بيد ان هذا لم يثنيهم عن الالتزام بمهامهم وبمعلوميات المباشره بالاستيقاف والتفتيش ، كما اطلع علي حسن سير العمل بمراكز الشرطة، ووجه الكثير من الملاحظات الهامه للمستهدفين بالجولات أثناء محاضرتهم فيما يخص رفع المعنويات لأداء الواجب الوطني.